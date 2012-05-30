〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,裂解价差三日来首次收窄

路透新加坡5月30日电---亚洲燃料油市场周三走坚,6月-9月合约在逆价差区间走强.与此同时裂解价差三日来首次收窄,因较低的固定价格水平引发了买兴.

需求改善加之预期下个月供给吃紧,令6月/7月跨月价差连续第五日处在每吨5.00美元上方的水平.

不过即期实货市场依旧低迷,多头操作者BP和光汇石油连续第三日未出手买入,自月初以来总共买入了138万吨.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"参与者预计市场基本面将强劲,即便是没有多头操作,不过对此非常谨慎.看似供给将稍稍下降,而由于统一价格水平下降,需求可能会改善."

6月西方套利船货到岸量预计将在400万吨左右,来自中东的船货依旧有限,因沙特将迎来夏季需求高峰,且购买伊朗油品越发困难.

参与者希望统一价格的下降将刺激中国小炼厂对直馏燃料油的需求.自3月固定价格水平飙升以来,中国小炼厂的需求就一直疲弱.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $653.55 -$8.70 -1.31 $662.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN $636.10 -$8.95 -1.39 $645.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $640.00 -$10.00 -1.54 $650.00

380CST船用燃料油升水 $3.90 -$1.05 -21.21 $4.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $7.00 -$0.15 -2.10 $7.15

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.38 -$0.07 -2.03 $3.45 (完)