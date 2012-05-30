〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,裂解价差三日来首次收窄

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月30日电---亚洲燃料油市场周三走坚,6月-9月合约在逆价差区间走强.与此同时裂解价差三日来首次收窄,因较低的固定价格水平引发了买兴.
需求改善加之预期下个月供给吃紧,令6月/7月跨月价差连续第五日处在每吨5.00美元上方的水平.
不过即期实货市场依旧低迷,多头操作者BP和光汇石油连续第三日未出手买入,自月初以来总共买入了138万吨.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"参与者预计市场基本面将强劲,即便是没有多头操作,不过对此非常谨慎.看似供给将稍稍下降,而由于统一价格水平下降,需求可能会改善."
6月西方套利船货到岸量预计将在400万吨左右,来自中东的船货依旧有限,因沙特将迎来夏季需求高峰,且购买伊朗油品越发困难.
参与者希望统一价格的下降将刺激中国小炼厂对直馏燃料油的需求.自3月固定价格水平飙升以来,中国小炼厂的需求就一直疲弱.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $653.55 -$8.70 -1.31 $662.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN $636.10 -$8.95 -1.39 $645.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $640.00 -$10.00 -1.54 $650.00
380CST船用燃料油升水 $3.90 -$1.05 -21.21 $4.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $7.00 -$0.15 -2.10 $7.15
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.38 -$0.07 -2.03 $3.45 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。