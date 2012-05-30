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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 21:04 BJT

〔美国数据〕5月26日止当周连锁店销售较上年同期增长3.2%--Redbook

路透纽约5月30日电---Redbook Research周三公布的报告显示,5月26日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.2%.

2012年5月连锁店销售较上年同期增长3.0%,较前月下降0.9%.(完)

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--编译 王洋;审校 丁琦

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