〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在17个月低点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月30日电---亚洲柴油裂解价差周三大跌至近一年半低点,因北亚的供给增加,且地区需求依旧低迷.
路透数据显示,柴油6月裂解价差下跌0.43美元,至每桶较迪拜原油升水14.18美元,为2010年12月29日以来最低.
6月印尼柴油需求料较前月下降最多25%,因该国的Balongan炼厂复产且国内需求下滑.
日本石油连盟的数据显示,5月26日当周日本柴油库存增加2.56%至215万千升.与此同时出口增长近5%.
不过贸易商表示,炼厂平均产能利用率已从68.4%降至64%,这可能会抑制中质馏分油的产出增长并再度帮助支持价格.
不过南亚对柴油的需求依旧强劲,Bangladesh Petroleum和Pakistan State Oil (PSO.KA)将在近期的招标中支付较高的升水.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 118.24 -2.44 -2.02 120.68
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 117.22 -2.27 -1.90 119.49
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.47 -2.36 -1.95 120.83
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.42 -2.36 -1.94 121.78
6月柴油互换 GOSGSWMc1 117.19 -2.31 -1.93 119.50
7月柴油互换 GOSGSWMc2 117.34 -2.33 -1.95 119.67 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。