〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在17个月低点

路透新加坡5月30日电---亚洲柴油裂解价差周三大跌至近一年半低点,因北亚的供给增加,且地区需求依旧低迷.

路透数据显示,柴油6月裂解价差下跌0.43美元,至每桶较迪拜原油升水14.18美元,为2010年12月29日以来最低.

6月印尼柴油需求料较前月下降最多25%,因该国的Balongan炼厂复产且国内需求下滑.

日本石油连盟的数据显示,5月26日当周日本柴油库存增加2.56%至215万千升.与此同时出口增长近5%.

不过贸易商表示,炼厂平均产能利用率已从68.4%降至64%,这可能会抑制中质馏分油的产出增长并再度帮助支持价格.

不过南亚对柴油的需求依旧强劲,Bangladesh Petroleum和Pakistan State Oil (PSO.KA)将在近期的招标中支付较高的升水.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.24 -2.44 -2.02 120.68

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 117.22 -2.27 -1.90 119.49

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.47 -2.36 -1.95 120.83

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.42 -2.36 -1.94 121.78

6月柴油互换 GOSGSWMc1 117.19 -2.31 -1.93 119.50

7月柴油互换 GOSGSWMc2 117.34 -2.33 -1.95 119.67 (完)