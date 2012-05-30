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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 22:17 BJT

〔美国热股〕雪佛龙下挫,股东料在年会上重提在厄瓜多尔赔偿巨资一事

路透5月30日电---去年厄瓜多尔法庭作出判决,要求雪佛龙(Chevron)CHV.N赔偿180亿美元.[ID:nSB1319190].该事件在雪佛龙周三的年会上预计将再次成为焦点,因投资活动家加大力度批评该公司的董事会治理.

雪佛龙周三盘初下挫2.09%,报98.15美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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