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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 21:48 BJT

〔美国股市〕低开约1%,受欧洲忧虑拖累

路透纽约5月30日电---美国股市周三低开,因意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上涨,且希腊最新民调结果令欧元区债务危机升温的担忧加剧.

道琼工业指数.DJI盘初下跌110.46点,或0.88%,至12,470.23点.标准普尔500指数.SPX跌11.81点,或0.89%,报1,320.61点,Nasdaq指数.IXIC跌28.75点,或1.00%,至2,842.24点.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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