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债券 | 2012年 5月 30日 星期三 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.185%,投标倍数为5.07

路透华盛顿5月30日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.185%

中值 0.180%

低值 0.160%

投资 0.188%

价格/得标

价格 99.812944

高值得标比率 23.61%

投标倍数 5.07

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,805,000

总投标 126,740,458,000

竞争性投标得标 24,674,147,000

非竞争性投标得标 155,558,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/05/31

到期日 2013/05/30

CUSIP码 9127956R7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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