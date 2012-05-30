〔美国股市〕ADR下跌,西班牙银行业困境和希腊忧虑令大盘承压

路透纽约5月30日电---在美国上市的外国企业股票周三大幅下跌,因市场担心西班牙经济和银行业危机可能加剧以及希腊或退出欧元区.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲挫2.3%,标准普尔500指数.SPX收跌1.43%.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌2.42%.欧洲方面,西班牙股市.IBEX跌2.6%至九年新低,此前投资者担心借贷成本大涨导致银行业资本重组成本昂贵,或迫使该国寻求国际救助.

在美上市的欧洲银行股大跌,其中包括瑞士信贷(CS.N)收跌0.42%,至19.34美元.德意志银行(DB.N)则下挫1.01%至35.35美元.

National Bank of GreeceNBG.N重挫5.26%,报1.44美元.苏格兰皇家银行(RBS.N)亦急跌4.9%,报6.19美元.

纽约梅隆银行亚洲企业ADR指数.BKAS收低2.16%.日股日经指数.N225结束连续四日涨势收低,受出口类股拖累,因西班牙银行系统相关担忧推升日圆.[ID:nSB1576818].

在美上市的丰田汽车(TM.N)下跌0.92%,报76.34美元.佳能(CAJ.N)跌1.5%,40.46美元.

纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA报2.42%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI