〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美元走坚促使投资者卖出高风险资产

路透芝加哥5月30日电---周三截至1815GMT场内交易收盘时,美国小麦期货下跌,交易商称,美元走坚促使投资者卖出商品等高风险资产.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月软红冬麦合约WN2日内跌穿100日移动均线,为5月18日以来该合约首次交投于该关键技术支撑水准下方.虽然该合约价格已弹离每蒲式耳6.44-1/4美元的日低,但仍未能升回至100日移动均线上方.

明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌1%,创最大单日跌幅,因为美国北部大平原作物生长前景强劲带来额外压力.

美国农业部(USDA)周一晚些时候称,冬麦优良率为54%,较之前一周下滑4个百分点.收割率为9%,远高于五年均值1%.

冬麦优良率下降限制了小麦期货市场的跌幅,特别是堪萨斯城期货交易所(KCBT)的硬红冬麦期货.KCBT硬红冬麦仅下跌了约1美分.最大冬麦种植州堪萨斯州冬麦优良率为39%,一周前为43%.

美国农业部还称,春麦优良率为79%,较一周前高出5个百分点.

乌克兰农业部长称,该国2012年谷物收成可能最高达5,000万吨,为过去20年来规模第三大的年度收成.

欧洲交易商称,伊拉克标购了5万吨8月付运的小麦.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌3美分,报每蒲式耳6.53-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为140,535口.(完)

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