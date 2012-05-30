〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货创22个月低位,ICE可可期货创四个半月低位

路透纽约/伦敦5月30日电---阿拉比卡咖啡期货周三下跌,触及22个月低位,美国可可期货跌至四个半月低位,因为投资者对欧元区的担忧升温,进而广泛抛售商品期货,以寻求避险.

糖期货逆普跌之势,在动荡交投中几无变动,从贸易买盘中获得支撑.

"欧洲情势正在持续打压每个市场,不管这些市场是否拥有强劲的基本面,"花旗银行市场分析师Sterling Smith表示.

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至2010年7月以来的最低位.巴西开始收割咖啡豆令市场承压,人们普遍预计巴西将迎来大丰收.

指标7月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低1美分,报每磅1.6440美元,为近月合约2010年8月以来的最低结算价,该合约盘中曾跌至1.6230美元的22个月低位.

"目前就是资金流动.随着美元大幅走坚,每个人都采取回撤姿态,因此没有任何愿意出手的买家,所以一切都受创,而且受创程度十分严重,"Smith称.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货受累于全线抛压亦下跌,LIFFE 7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低28美元,或1.3%,报每吨2,213美元,周一曾触及2011年9月2日以来的次月合约最高位2,269美元.

可可期货亦下跌,受累于美元走坚,以及对科特迪瓦(象牙海岸)改革的担忧,该国将从10月1日起执行固定可可价格.交易员们亦关注于可可主要产区--西非有利的种植条件.

ICE-7月可可期货合约CCc1下滑40美元,或1.9%,收报每吨2,070美元,创1月6日以来近月合约最低结算价.伦敦9月可可期货合约LCCU2收低19英镑,或1.3%,报每吨1,448英镑,为4月12日以来的最低收位.

ICE原糖期货呈区间走势,成交清淡.ICE-7月原糖期货SBc1小跌0.05美分,结算价报每磅19.48美分,盘中曾触及2010年8月以来最低位19.36美分.

ICE期货美国交易所数据显示,截至5月29日,原糖市场未平仓合约为753,540口,为2010年3月中旬以来最高位.

伦敦8月白糖期货LSUc1上涨10美分,结算价报每吨556.60美元.(完)