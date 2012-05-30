〔纽约期市〕ICE期棉收在27个月低位,因中国称无需财政刺激和欧债危机

路透纽约5月30日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周三收在两年三个月低位,交易商称,欧债危机和中国认为无需财政刺激举措来令成长持续的消息促使投资者结清头寸.

ICE-7月期棉合约CTN2收低1.89美分或2.6%,报每磅70.91.今日交投区间介乎70.38-73.15美分.

根据汤森路透数据,这是近月合约2010年2月初以来的最低结算价.

新作12月合约CTZ2收跌1.02美分,收报70.28美分,盘中在69.42-71.57美分之间交投.

德州MCM Inc的长线分析师Jobe Moss称,股市和商品市场因忧虑欧债危机不断恶化以及中国无需大规模财政刺激以稳定成长而走低的消息拖累期棉市场走低.

14日相对强弱指标为约25,之前为29.

市场目前静待美国农业部本周稍后公布出口销售报告,看中国是否取消订单.

根据汤森路透和ICE Futures U.S.数据,周三成交量为约39,200口,较30日均值高三分之二,可能录得5月11日以来最高日成交量.

ICE数据显示,截至5月29日,未平仓合为191,976口.(完)