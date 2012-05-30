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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.28%,Nasdaq指数收挫1.17%

路透纽约5月30日电---美国股市周三收跌,因西班牙和意大利公债收益率飙升令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌160.83点,或1.28%,至12,419.86点;标准普尔500指数.SPX收挫19.10点,或1.43%,至1,313.32点.Nasdaq指数.IXIC回落33.63点,或1.17%,至2,837.36点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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