〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌1%,至近两年低点

* 欧元兑美元下跌1%,为近两年低位

* 西班牙公债收益率接近危险水平,寻求救助风险提升

* 意大利标债融资成本大涨

* 英镑兑美元下跌1%,美元兑瑞郎触及15个月高位

路透纽约5月30日电---欧元兑美元周三下跌1%至近两个低位,因欧洲主权债务危机和银行业问题困扰投资者,迫使其沽出欧元.

美元兑瑞郎触及15个月新高,而英镑兑美元则下跌约1%.投资者亦买入日圆作为避险资产.

周三意大利标债融资成本急升,10年期公债得标收益率(殖利率)今年1月以来首次突破6%.[ID:nST0522553].西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB接近危险的7%水准,之前爱尔兰和希腊曾因其10年期公债收益率到达该水准而寻求救助.

希腊有可能退出欧元区.各国政府正在制订应急计划,但同时仍建议该国留下.这一局势已令欧洲局势陷入动荡.

"现在人们担心欧洲的问题将不只停留在该地区,而是有可能在全球范围内造成更大的影响.这将会是很危险的,同时这也是今天市场走势的原因."MQS Asset Management执行长Bob Gelfond说.

基金经理人和分析师们表示,外界对欧洲的关注过分集中在撙节措施,意味着政策制定者正在解决不可持续的债务水平等短期症状,而不是把眼光放在促进长期经济成长的根本因素上.

中长期投资大户和机构投资者增加卖盘,因有迹象显示欧元区债务危机正在蔓延至较大的经济体.

"我认为每个人都在寻找卖出欧元的理由,"华盛顿Western Union Business Solutions市场分析师Ravi Bharadwaj称.

"人们担心的地方在于,迄今为止出现的许多不平衡现象,背后都是欧洲银行业提供的资金和融资支持.随着不同主权实体设法稳定其金融系统,实际上他们正在养成一个很大的反馈环."