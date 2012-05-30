〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌1%,至近两年低点

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 欧元兑美元下跌1%,为近两年低位
* 西班牙公债收益率接近危险水平,寻求救助风险提升
* 意大利标债融资成本大涨
* 英镑兑美元下跌1%,美元兑瑞郎触及15个月高位
路透纽约5月30日电---欧元兑美元周三下跌1%至近两个低位,因欧洲主权债务危机和银行业问题困扰投资者,迫使其沽出欧元.
美元兑瑞郎触及15个月新高,而英镑兑美元则下跌约1%.投资者亦买入日圆作为避险资产.
周三意大利标债融资成本急升,10年期公债得标收益率(殖利率)今年1月以来首次突破6%.[ID:nST0522553].西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB接近危险的7%水准,之前爱尔兰和希腊曾因其10年期公债收益率到达该水准而寻求救助.
希腊有可能退出欧元区.各国政府正在制订应急计划,但同时仍建议该国留下.这一局势已令欧洲局势陷入动荡.
"现在人们担心欧洲的问题将不只停留在该地区,而是有可能在全球范围内造成更大的影响.这将会是很危险的,同时这也是今天市场走势的原因."MQS Asset Management执行长Bob Gelfond说.
基金经理人和分析师们表示,外界对欧洲的关注过分集中在撙节措施,意味着政策制定者正在解决不可持续的债务水平等短期症状,而不是把眼光放在促进长期经济成长的根本因素上.
中长期投资大户和机构投资者增加卖盘,因有迹象显示欧元区债务危机正在蔓延至较大的经济体.
"我认为每个人都在寻找卖出欧元的理由,"华盛顿Western Union Business Solutions市场分析师Ravi Bharadwaj称.
"人们担心的地方在于,迄今为止出现的许多不平衡现象,背后都是欧洲银行业提供的资金和融资支持.随着不同主权实体设法稳定其金融系统,实际上他们正在养成一个很大的反馈环."
根据路透数据,欧元/美元EUR=一度跌至1.2360美元,为2010年7月1日迄今最低.欧元最新报1.2374美元,日内下跌0.98%.支撑位目前在1.2150美元附近,是2010年6月低触及的低点,随后是2010年低位1.1875美元.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。