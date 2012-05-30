〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率降至两个月低点

路透纽约/伦敦5月30日电---美国财政部周三标售四周期国库券,得标利率为近两个月来低,投资者出于对欧洲债务危机的担忧而继续买进短期美国公债.

美国财政部标售300亿美元四周期国库券的得标利率为0.06%,创下的4月3日类似国库券标售以来最低得标利率水平,当时为0.055%.

但是,周三的得标利率仍高于去年12月和今年1月的四周期国库券标售,当时几次标售的得标利率均为零.

另外,财政部周三还标售了250亿美元一年期公债,得标利率为0.185%,与前两次的每周例行标售相同.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三报0.46685%,与周二持平.该利率1月初触及接近0.58%的近期高点,随后下降,但自4月中旬以来保持相对稳定.

同时,由于西班牙与意大利公债收益率接近去年促使欧洲央行(ECB)采取宽松措施的水平,货币市场中对于该央行下周降息的押注再度浮现.

对于欧洲央行宽松货币政策的预期推动欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>上涨,暗示今年稍晚指标欧元区银行间三个月Euribor利率将下降.

12月Euribor期货FEIZ2收复了希腊5月6日大选以来的多数失地.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>