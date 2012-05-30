〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数继续下滑,船运活动低迷

路透5月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,货运贸易放慢和船只供给增加继续打压市场.

波罗的海乾散货运价指数下跌36点或3.65%至950点.该指数为连续第七个交易日下滑,今年的跌幅已超过45%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

因船只供应的速度赶超了货运需求增速,干散货运价前景一直不振.

"未来几天的情况料会更遭,因需求继续低迷,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis说道.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫3.87%至969,因大西洋和太平洋租船活动减弱.巴拿马型船运日均获利降至7,723美元,为3月中以来最低.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.54%.日均获利降至5,292美元,为两个月来最低.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

分析师预期近期船运费率可能不会提高,因铁矿石和煤炭的需求前景均黯淡.(完)