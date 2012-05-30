〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数继续下滑,船运活动低迷

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,货运贸易放慢和船只供给增加继续打压市场.
波罗的海乾散货运价指数下跌36点或3.65%至950点.该指数为连续第七个交易日下滑,今年的跌幅已超过45%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
因船只供应的速度赶超了货运需求增速,干散货运价前景一直不振.
"未来几天的情况料会更遭,因需求继续低迷,"Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis说道.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫3.87%至969,因大西洋和太平洋租船活动减弱.巴拿马型船运日均获利降至7,723美元,为3月中以来最低.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.54%.日均获利降至5,292美元,为两个月来最低.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
分析师预期近期船运费率可能不会提高,因铁矿石和煤炭的需求前景均黯淡.(完)
--编译 孙茉莉;审校 王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。