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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 09:49 BJT

〔表格〕澳洲4月经季节调整民间信贷较上月增长0.4%,预估为增长0.3%

路透悉尼5月31日电---澳洲央行周四公布,4月经季节调整民间信贷较前月增长0.4%.路透调查预估为增长0.3%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

4月 3月 2012年4月/2011年4月

信贷总额 +0.4 +0.5 +3.8

房屋信贷 +0.4 +0.4 +5.3

其他个人用途信贷 -0.3 +0.1 -1.8

企业信贷 +0.7 +0.7 +2.3 (完)

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--编译 李爽;审校 王丽鑫

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