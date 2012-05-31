〔表格〕澳洲4月经季节调整民间信贷较上月增长0.4%,预估为增长0.3%

中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
路透悉尼5月31日电---澳洲央行周四公布,4月经季节调整民间信贷较前月增长0.4%.路透调查预估为增长0.3%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
4月 3月 2012年4月/2011年4月
信贷总额 +0.4 +0.5 +3.8
房屋信贷 +0.4 +0.4 +5.3
其他个人用途信贷 -0.3 +0.1 -1.8
企业信贷 +0.7 +0.7 +2.3 (完)
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--编译 李爽;审校 王丽鑫
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
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