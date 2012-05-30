《综述》欧盟同意向西班牙提供减赤时间宽限和直接资金帮助

* 雷恩表示,欧盟将在减赤问题上给予西班牙更多时间

* 欧盟执委会呼吁建立欧元区银行业联盟以及提供直接支持

* 西班牙银行业危机令本国及意大利债券收益率劲升

* 希腊民众被警告称,若其脱离欧元区将带来经济灾难

* 民调显示希腊反对紧缩的政党重回领先位置

路透布鲁塞尔/马德里5月30日电---欧盟执委会周三向西班牙提供两项援救支持,同意在削减赤字问题上给予更多时间,同时还将通过一支欧元区援助基金直接提供帮助,用于银行业的资本重组.

西班牙政府的举债成本一路走高,国内股市触及九年低点,因投资者慑于银行业极度危险的状况,纷纷涌向相对安全的德国公债.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧盟准备额外给予西班牙一年的时间,最晚在2014年将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的3%上限,前提是西班牙政府需提交一份可靠的2013-2014年两年预算规划,而这是他们本来已经承诺的事情.

达成这一让步的条件是,西班牙有效地控制其自治地区过度支出的情况,进一步实施金融行业改革,对陷入困境的银行业进行资本重组.