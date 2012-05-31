更正:《美国上市公司业绩公布日程表》--5月31日

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报

路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。