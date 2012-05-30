全球外汇市场5月31日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月30日(三)
2350 - 日本4月工业生产
5月31日(四)
0100 - 新西兰5月NBNZ企业经济信心
0130 - 澳洲4月建筑许可和民间建筑许可
0130 - 澳洲第一季资本支出
0130 - 澳洲4月民间信贷和房屋信贷
0130 - 日本4月加班工资
0500 - 日本4月房屋开工和建筑订单
0545 - 瑞士第一季国内生产总值(GDP)
0600 - 英国5月Nationwide房价指数
0600 - 德国4月实质零售销售
0645 - 法国4月消费者支出
0645 - 法国4月生产者物价指数(PPI)
0700 - 欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会会议,并介绍欧洲系统风险委员会(ESRB)年报
0755 - 德国5月就业报告
0800 - 瑞士央行理事丹亭在金融会议上讲话
0830 - 意大利央行召开年会,央行总裁维斯科公布年报
0900 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在Swedish Property Federation就该国经济发表讲话
0900 - 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值
0900 - 意大利5月消费者物价指数(CPI)和HICP初值
1100 - 瑞典央行召开全行委员会会议
-- - 爱尔兰就欧盟新财政协议举行全民公投
1130 - 美国5月Challenger企业计划裁员人数
1200 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的"在美国制造:制造业是关键"会议上讲话
1215 - 美国5月ADP民间就业岗位
1230 - 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率修正值
1230 - 美国第一季企业获利
1230 - 美国一周初请失业金人数
1345 - 美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)
-- - 美国5月ICSC同店销售
2030 - 美联储一周资产负债表
2245 - 新西兰第一季贸易条件指数
2350 - 日本第一季企业资本支出
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。