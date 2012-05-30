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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:09 BJT

全球外汇市场5月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月30日(三)

2350 - 日本4月工业生产

5月31日(四)

0100 - 新西兰5月NBNZ企业经济信心

0130 - 澳洲4月建筑许可和民间建筑许可

0130 - 澳洲第一季资本支出

0130 - 澳洲4月民间信贷和房屋信贷

0130 - 日本4月加班工资

0500 - 日本4月房屋开工和建筑订单

0545 - 瑞士第一季国内生产总值(GDP)

0600 - 英国5月Nationwide房价指数

0600 - 德国4月实质零售销售

0645 - 法国4月消费者支出

0645 - 法国4月生产者物价指数(PPI)

0700 - 欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会会议,并介绍欧洲系统风险委员会(ESRB)年报

0755 - 德国5月就业报告

0800 - 瑞士央行理事丹亭在金融会议上讲话

0830 - 意大利央行召开年会,央行总裁维斯科公布年报

0900 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在Swedish Property Federation就该国经济发表讲话

0900 - 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值

0900 - 意大利5月消费者物价指数(CPI)和HICP初值

1100 - 瑞典央行召开全行委员会会议

-- - 爱尔兰就欧盟新财政协议举行全民公投

1130 - 美国5月Challenger企业计划裁员人数

1200 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的"在美国制造:制造业是关键"会议上讲话

1215 - 美国5月ADP民间就业岗位

1230 - 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率修正值

1230 - 美国第一季企业获利

1230 - 美国一周初请失业金人数

1345 - 美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)

-- - 美国5月ICSC同店销售

2030 - 美联储一周资产负债表

2245 - 新西兰第一季贸易条件指数

2350 - 日本第一季企业资本支出

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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