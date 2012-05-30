〔美国经济〕4月成屋待完成销售较前月意外下降,但高于上年同期(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增更多细节)
* 美国4月成屋待完成销售较前月下滑5.5%
* 最近一周抵押贷款申请减少1.3%
路透华盛顿5月30日电---美国4月成屋待完成销售意外降至四个月低点,影响近期对楼市正在触底的乐观看法.
全美不动产协会(NAR)周三公布,美国4月成屋待完成销售指数较上月下跌5.5%至95.5,为12月来最低,3月下修至增加3.8%.
不过该数据较上年同期还是大幅增长,分析师称数据并没有改变美国经济仍处于复苏状态的看法.
"成屋销售减少显然是令人失望,"纽约Decision Economics的分析师Pierre Ellis说道."不过这是否是一轮真正下滑趋势的开始尚有待观察."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。