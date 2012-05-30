〔美国经济〕4月成屋待完成销售较前月意外下降,但高于上年同期(更新版)

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* 美国4月成屋待完成销售较前月下滑5.5%

* 最近一周抵押贷款申请减少1.3%

路透华盛顿5月30日电---美国4月成屋待完成销售意外降至四个月低点,影响近期对楼市正在触底的乐观看法.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国4月成屋待完成销售指数较上月下跌5.5%至95.5,为12月来最低,3月下修至增加3.8%.

不过该数据较上年同期还是大幅增长,分析师称数据并没有改变美国经济仍处于复苏状态的看法.

"成屋销售减少显然是令人失望,"纽约Decision Economics的分析师Pierre Ellis说道."不过这是否是一轮真正下滑趋势的开始尚有待观察."