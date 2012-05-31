〔金砖国家〕5月30日股汇市收盘纵览

路透5月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.5%,报907.88点.

中国股市:沪综指周三缩量小幅收低.新华社发文称不会再次推出大规模刺激计划来追求经济高增长,令市场热情降温.分析人士认为,在政府"稳增长"的基调下,短线股指继续维持振荡上行的可能性仍较大,后市料还会继续上试2,400点整数关口.沪综指.SSEC收报2,384.668点,跌4.97点或0.21%.今日上海A股成交额缩至846亿元人民币,上交易日为1,111亿元.该指数上日收创逾半个月新高.[.SSCN]

香港股市:周三收低,结束前三个交易日涨势,因此前媒体报导打击了对中国政府正考虑又一次大规模刺激经济的希望,让最近表现超群的股票今日疲软.恒生指数.HSI收低1.92%,报18,690.22点.恒生国企指数.HSCE收低1.7%,报9,690.67点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收创五个半月新低.欧洲债务危机负面消息不断,西班牙债务问题施压,令市场心态黯淡;今日人民币中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘亦较活跃,致即期汇价延续跌势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3822元. [CNY/CN][ID:nSB1577208]

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印度股市:主要股指周三收低,受汽车制造企业塔塔汽车重挫11.9%拖累,此前该公司公布季度业绩令人失望,另外在周四公布GDP数据和金融衍生品到期前,市场弥漫着谨慎气氛.指标BSE指数.BSESN跌0.77%,报16,312.15点,终止了两日来的涨势.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第二个交易日下跌,接近纪录低位,因石油进口企业在月底前增加对美元的需求,另外全球风险资产受到西班牙忧虑的打压.印度卢比/美元结算价报56.23/24,为纪录收盘低位,距周四触及的历史低位56.40不远.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS涨0.15%,收报1,275.16点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌2.89%至678.19点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.83%至32.7600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.59%,报40.5900.

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巴西股市:拉丁美洲股市收低,对欧债危机恶化的忧虑令投资者抛售高风险资产,本地区股市料将创下去年9月以来最大单月跌幅.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP创下逾一周最大跌幅,下挫1.53%,报53,797.91点,料将跌向逾七个月来最低收位.[ID:nL1E8GU9F3]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元下跌,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收低1.5%,报2.015,自上周四来首次收盘突破2雷亚尔关口.[ID:nL1E8GU9ZC]

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南非股市:结束两个交易日来的涨势而收低,追随全球股市跌势,因全球投资者抛售高风险资产,因人们对欧债危机忧虑加剧.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.58%,报29,063.62点.综合指数.JALSH下滑1.41%,报32,968.81点.[.J][ID:nL5E8GUGD6]

南非汇市:南非兰特/美元跌至年内新低,在人们抛售高风险资产中,为受创最严重货币之一,人们因欧债危机恶化而忐忑不安.午后兰特兑美元ZAR=D3跌2.5%,至六个月低位8.5250.[ZAR/][ID:nL5E8GUHIT](完)