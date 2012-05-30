〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌1%,至近两年低点(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元兑美元下跌1%,至近两年低位

* 西班牙公债收益率接近危险水平,寻求救助风险提升

* 意大利标债融资成本大涨

* 英镑兑美元下跌1%,美元兑瑞郎触及15个月高位

路透纽约5月30日电---欧元兑美元周三下跌1%至近两个低位,因欧洲主权债务危机和银行业问题困扰投资者,迫使其沽出欧元.

美元兑瑞郎触及15个月新高,而英镑兑美元则下跌约1%.投资者亦买入日圆作为避险资产.

周三意大利标债融资成本急升,10年期公债得标收益率(殖利率)今年1月以来首次突破6%.[ID:nST0522553].西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB接近危险的7%水准,之前爱尔兰和希腊曾因其10年期公债收益率到达该水准而寻求救助.

希腊有可能退出欧元区.各国政府正在制订应急计划,但同时仍建议该国留下.这一局势已令欧洲局势陷入动荡.

"现在人们担心欧洲的问题将不只停留在该地区,而是有可能在全球范围内造成更大的影响.这将会是很危险的,同时这也是今天市场走势的原因."MQS Asset Management执行长Bob Gelfond说.

基金经理人和分析师们表示,欧洲的注意力过分集中在撙节上面,意味着政策制定者正在解决不可持续的债务水平等短期症状,而不是把眼光放在促进长期经济成长的根本因素上.

中长期投资大户和机构投资者增加卖盘,因有迹象显示欧元区债务危机正在蔓延至较大的经济体.

"我认为每个人都在寻找卖出欧元的理由,"华盛顿Western Union Business Solutions市场分析师Ravi Bharadwaj称.

"人们担心的地方在于,迄今为止出现的许多不平衡现象,背后都是欧洲银行业提供的资金和融资支持.随着不同主权实体设法稳定其金融系统,实际上他们正在养成一个很大的反馈环."

根据路透数据,欧元/美元EUR=一度跌至1.2360美元,为2010年7月1日迄今最低.欧元最新报1.2374美元,日内下跌0.98%.支撑位目前在1.2150美元附近,是2010年6月底触及的低点,随后是2010年低位1.1875美元.

周三的一项民调结果显示,希腊左翼激进联盟党(SYRIZA)的支持率领先于支持救助计划的保守党派[ID:nSB1577548].该调查结果令欧元进一步承压.希腊下月将举行全国议会大选,这可能决定这一债务高企国家是否继续留在欧元区.

欧盟执委会表示,应向银行业联盟迈进,考虑发行欧元区共同债券,并通过其永久性救助基金直接对银行进行资本重整[ID:nSB1577398].欧元曾在欧盟执委会言论发表后上演一波短暂的反弹行情.

一位政府消息人士周二告诉路透称,西班牙可能将通过发行新债,以及或许动用银行重组基金及财政部储备的资金,来对Bankia(BKIA.MC)进行资本重组.该银行上周五要求190亿欧元的资金援助.

"欧元正处于极容易受到冲击的状态,的确下档风险十分强劲,"Rabobank高级外汇策略师Jane Foley表示,"西班牙银行业危机有可能会给欧元区带来打击,不管希腊大选结果如何."

"对西班牙来说,这个问题无疑很大.多数人开始认为,该国需要向外部寻求援助.耽搁得越久,银行发生挤兑的风险就越大."

欧元兑避险日圆EURJPY=R下跌1.5%,来到四个半月低位97.73日圆.美元兑日圆JPY=一度触及三个半月低位78.85日圆,最新下跌0.53%,报79.10日圆.

英镑兑美元GBP=下跌逾1%,报1.5476美元,扩大跌幅至四个月新低.单单5月,英镑兑美元就累计下跌4.7%.

美元指数.DXY上涨0.7%,至2010年9月以来最高位83.072.

美元兑瑞郎CHF=亦上升逾1%,至15个月新高0.9714瑞郎.

高收益率货币--澳元兑美元AUD=D4下跌1.23%,报0.9721美元,朝六个月低位0.9690美元跌去,此前澳洲公布的零售销售数据弱于预期,凸显了降息的理由.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2370 1.2496 -1.01 -4.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.09 79.49 -0.50 +2.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.81 99.35 -1.55 -1.76 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9707 0.9606 +1.05 +3.53 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5480 1.5639 -1.02 -0.35 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0298 1.0220 +0.76 +1.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9708 0.9845 -1.39 -5.06 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2004 1.2007 -0.02 -1.15 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7987 0.7989 -0.03 -4.11 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7532 0.7622 -1.18 -3.24 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0885 6.0205 +1.13 +1.87 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5330 7.5257 +0.10 -2.65 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.2556 7.1989 +0.79 +5.34 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9820 8.9991 -0.19 +0.77 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪熙/兰秀娟;审校 李军

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