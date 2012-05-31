特写:担忧金融灾难,日本人海外置产

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月29日电（记者 Stanley White）---Hiroshi Kosaka宣传不动产业务的方式非常特别，他的网站上没有漂亮的公寓照片，取而代之的是日本债务数据和预算崩溃的情景分析，这些通常是信用评级机构的活。
他的企业帮助忧心不已的日本人逃离日圆，在海外购买不动产，以便在金融灾难中避险。这种趋势兴起的背景是对日本经济前景的悲观情绪加剧，《逃离日本》一书因此畅销，并令前往新西兰和马来西亚等国购置房产的日本人增多。
日本公共债务相当于GDP的逾两倍，非常可怕，很自然地成为Kosaka在东京举办的研讨会的讨论话题。很多人唯恐政府计划提高税收；去年的地震和海啸导致福岛核电站事故，令很多人对核能失去信任。
“很多人告诉我他们担忧核辐射。人们还告诉我他们担忧日本出现经济灾难，”Kosaka表示。
大多数人认为日本不会出现希腊式的债务危机，因日本投资者有明显的“国内倾向”，日本政府10万亿美元的债务绝大多数由国内投资者持有。即使资金外流的规模仍相对较小，也会对这一看法构成挑战。如果更多日本人愿意考虑移居海外，情况可能发生改变。
“在我这个年龄，我考虑很多关于成家的问题，也考虑去海外居住。如果日本财政崩溃，社会秩序也会崩溃。那将不利于抚养孩子，”现年28岁的Miki Akutsu在一个购买马来西亚房产的研讨会上说道。Akutsu为一家广告公司工作。
过去日本人一直在购买海外房地产，但是去年的地震和海啸后发生的改变是，不光是有钱人和退休一族这么做了。
中产阶级和年轻人也在马来西亚、新西兰和新加坡开立银行账户，购买公寓和住宅，计划在搬进去以前的几年里出租。
“11月以来，我已经帮助约25人在马来西亚的一个新建住宅区购买了公寓。我觉得这些人当中只有三个算是有钱人，”Kosaka说道。
Asia Network Research Sdn Bhd董事总经理Takeshi Uchimura在东京一个小办公室内向30位听众讲解如何获得马来西亚第二家园计划签证，从而购买吉隆坡附近的房产。
Uchimura的逻辑非常简单：日圆JPY=强劲，马来西亚买房的成本只约为东京的三分之一，还可以从马来西亚的银行贷款。
如果将房子出租，并将收入放在马来西亚的银行账户，所得将超过在利息为零的日本。
如果决定移居马来西亚，生活成本很低，孩子上得起国际学校，犯罪率低，全年气候温暖。那里人口整体年轻，经济增长潜力很大。
对于很多日本人来说，福岛核泄漏成为他们再次仔细审视日本经济问题的催化剂。公共债务高企、人口老龄化、经济增长率低下和通缩等问题让他们觉得困难比以往更难克服。
根据日本央行的数据，去年第四季度，日本人投资了5,780亿日圆（72.8亿美元）在外国证券上，为两个季度来首次出现资金外流。
尽管这在约15万亿日本居民存款中只是九牛一毛，但可能预示着日本人对转移资产至海外的看法有所改变。
“日本政府对此将最为担忧，因将失去税收收入。资金流出银行系统意味着银行投资日本政府债务的能力将下降，因此收益率将上升，”美银美林驻东京经济学家Masayuki Kichikawa表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。