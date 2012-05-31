欧洲经济指标预测--5月31日-6月7日****

长江期货：沪铝偏强运行仍是主基调
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透5月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月31日(四)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%
(较上年同期) +0.2% +2.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) 290 300
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) +0.1% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
6月1日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
6月5日(二)
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 -- 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 -- 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 -- 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 -- 46.5
综合PMI -- 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -- +2.2%
6月6日(三)
0830 英国建筑业PMI 5月 -- 55.8
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- 持平
(较上年同期) -- 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -- +2.8%
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +2.25% -3.3%
6月7日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 -- 3.1%
经季节调整的失业率 -- 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.0%
0828 英国服务业PMI 5月 -- 53.3
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透北京3月3日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。