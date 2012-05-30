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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.29 -1.91 -3.40 2082873

搜狐 (SOHU.O) 44.77 -0.70 -1.54 424502

网易 (NTES.O) 61.42 +0.73 +1.20 662108

百度 (BIDU.O) 118.16 -3.43 -2.82 3707133

亚信科技 ASIA.O 11.00 +0.01 +0.09 183394

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.93 -0.22 -1.55 2002734

联电 (UMC.N) 2.27 -0.04 -1.73 255757

日月光 (ASX.N) 4.60 -0.10 -2.13 208698

矽品精密 (SPIL.O) 5.27 -0.07 -1.31 640061

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.03 -2.54 11806

友达 (AUO.N) 4.13 -0.04 -0.96 206018

中华电信 (CHT.N) 30.17 -0.26 -0.85 62902

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.32 -0.58 -1.32 974530

香港

中国移动 (CHL.N) 50.88 -0.90 -1.74 152991

中国联通 (CHU.N) 13.94 -0.49 -3.40 205405

中国电信 (CHA.N) 46.04 -1.34 -2.83 52354

中芯国际 (SMI.N) 1.86 -0.16 -7.92 125724

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.68 -0.11 -2.90 3462

(完)

--整理 张涛

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