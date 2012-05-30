〔日本个股〕瑞萨电子将从三家主要股东寻求融资和其它帮助--日经

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京5月31日电---日经新闻报导称,陷入亏损的日本芯片(晶片)制造商瑞萨电子(6723.T)计划筹集逾1,000亿日圆(合13亿美元)资金用于支付重组成本,并将于周四将该计划递交给日立(6501.T)和其他两大股东.
报导称,瑞萨电子计划将重组计划提交给日立、三菱电机(6503.T)和日本电气(NEC)(6701.T),该计划包括裁减多达1.4万个职位以及出售Tsuruoka工厂.瑞萨电子是汽车微控制器芯片的全球最大生产商.(完)
--编译 杜明霞;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。