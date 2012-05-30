〔日本个股〕瑞萨电子将从三家主要股东寻求融资和其它帮助--日经

路透东京5月31日电---日经新闻报导称,陷入亏损的日本芯片(晶片)制造商瑞萨电子(6723.T)计划筹集逾1,000亿日圆(合13亿美元)资金用于支付重组成本,并将于周四将该计划递交给日立(6501.T)和其他两大股东.

报导称,瑞萨电子计划将重组计划提交给日立、三菱电机(6503.T)和日本电气(NEC)(6701.T),该计划包括裁减多达1.4万个职位以及出售Tsuruoka工厂.瑞萨电子是汽车微控制器芯片的全球最大生产商.(完)