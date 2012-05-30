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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:25 BJT

(重温稿)〔香港房地产〕政府以60亿港元批出港岛南区寿臣山豪宅土地,符市场预期

路透香港5月30日电---香港政府周三宣布,港岛南区寿臣山深水湾径的豪宅土地,以60亿港元的中标价批出,属市场预期范围之内.

地政总署的新闻稿称,深水湾径以60亿港元批予振远投资有限公司,较原来勾地价35.89亿港元高出67%.按该土地可建楼面面积为约24.8万平方尺计,批地价相当于楼面地价每平方尺24,194港元.

据汇港通讯报导,中标财团为私人发展商南丰发展.路透暂时未能接触到南丰负责人作出回应.

中原专业服务有限公司总裁黎坚辉表示,寿臣山土地虽属低密度豪宅用地,可用作兴建洋房,但因该地缺少海景优势,以及地盘面积不大,能兴建洋房数量有限;加上政府下季更将加推六幅住宅用地,令发展商选择增多,"储足弹药"投资其他更有发展潜力之土地,故认为是次成交价亦属合理水平.

此前市场预期该土地成交价介乎44.6-74.4亿港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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