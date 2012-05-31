〔希腊政经〕民调显示希腊支持和反对援助的主要党派支持率相当

《全球主要国家债券发行预告》--3月3日-3月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年
路透雅典3月30日电---周三调查结果显示下月的希腊大选结果仍不确定,赞成和反对援助的党派难分伯仲.而选举结果可能决定希腊是否留在欧元区.
在三份已经公布的调查中,一份显示希腊最大的赞成和反对援助的党派,即新民主党和左翼激进联盟党(SYRIZA)不分胜负.另一份调查显示新民主党领先,而第三份调查则显示如果现在举行大选,SYRIZA将赢取胜利.
这些互相矛盾的预测可能让市场及一些政界人士感到不安,担心SYRIZA取胜会迫使负债累累的希腊离开欧元区.该党派表示希望留在欧元区但摈弃加在该国身上的撙节举措.
一些欧洲决策者忧虑西班牙和葡萄牙等其他欧元区国家的债务水平,担心"希腊无序退出"会引发多米诺效应,打击欧元区信心.
周三Pontiki周报的Pulse调查显示,SYRIZA和新民主党的支持率均为24.5%.
但稍早,Epikaira杂志的VPRC调查显示SYRIZA支持率领先,为30%,而新民主党位居第二,为26.5%.
让事态更不明朗的是,GPO调查机构周三稍早调查显示,新民主党支持率为23.4%,领先于SYRIZA的22.1%.
周三调查结果互相矛盾,使得政治分析师对预估最后结果心存谨慎.
他们警告称,因为选民情绪会有波动,所以应该谨慎看待调查结果.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11