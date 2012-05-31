(重发)****美国与加拿大经济指标预测--5月31日-6月7日****

长江期货：沪铝偏强运行仍是主基调
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
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路透5月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月31日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加14.8 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 +1.1% +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字108.5 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2
6月1日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
民间就业岗位(万个) 增加16 增加13
失业率 8.1% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
平均工时 34.5 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.0%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.4% -0.2%
(较上季) 第一季 -- +0.4%
(较上季环比年率) +1.9% +1.8%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 53.9 54.8
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- 123.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
1400 美国工厂订单 4月 +0.3% -1.9%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0
6月5日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%
1230 加拿大建筑许可 4月 -- +4.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 54.0 53.5
企业活动指数 55.0 54.6
6月6日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7
再融资指数 -- 4,388.8
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.6% -0.5%
单位劳工成本 +2.1% +2.0%
6月7日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2
(经季节调整) -- 52.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加138 增加213.6 (完)
--编译 李春喜;审校 张涛
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透北京3月3日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。