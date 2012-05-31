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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 09:05 BJT

(重发)****美国与加拿大经济指标预测--5月31日-6月7日****

(重发以调整格式)

路透5月31日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月31日(四)

0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加14.8 增加11.9

1230 美国企业获利 第一季 +1.1% +1.1%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字108.5 赤字103.3

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%

GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%

最终销售 +1.5% +1.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0

续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2

6月1日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6

民间就业岗位(万个) 增加16 增加13

失业率 8.1% 8.1%

平均时薪 +0.2% 持平

平均工时 34.5 34.5

1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%

个人支出 +0.3% +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.1%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +2.0%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.4% -0.2%

(较上季) 第一季 -- +0.4%

(较上季环比年率) +1.9% +1.8%

1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30

1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 53.9 54.8

1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- 123.1

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1

----------------------------------6月4日当周--------------------------------

6月4日(一)

1400 美国工厂订单 4月 +0.3% -1.9%

耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%

1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0

6月5日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%

1230 加拿大建筑许可 4月 -- +4.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 54.0 53.5

企业活动指数 55.0 54.6

6月6日(三)

1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7

再融资指数 -- 4,388.8

1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.6% -0.5%

单位劳工成本 +2.1% +2.0%

6月7日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 5月26日当周 -- --

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2

(经季节调整) -- 52.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加138 增加213.6 (完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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