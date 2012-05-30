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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:57 BJT

〔东京汇市〕欧元跌至两年低位,因欧元区危机愈演愈烈

2336GMT--欧元兑美元EUR=跌至两年低位1.2361,为2010年7月以来最低水平,因市场愈加担忧西班牙和意大利举债成本攀升,以及希腊可能推出欧元区.希腊即将举行极为重要的大选.

日圆兑美元JPY=接近昨天触及的三个半月高位78.866,最新报79.09.

澳元兑美元AUD=D4报0.9704,已扭转近期涨势,因交易商抛售风险资产.

澳元正好处于六个月低点0.9690上方,交易员称,若在0130GMT出炉的澳洲房屋数据令人失望,澳元或将失守该水平.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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