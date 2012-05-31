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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 08:16 BJT

〔日本债市〕五年期公债收益率跌至0.20%,为2010年10月来最低

路透东京5月31日电---五年期日本公债收益率(殖利率)跌至2010年10月来最低,因欧洲债务危机愈演愈烈的担忧挥之不去,令投资者买入固定收益资产避险.

五年期日本公债收益率JP5YTN=JBTC跌1.5个基点,至0.200%.

10年期日债期货合约2JGBv1升0.31点,至143.74.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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