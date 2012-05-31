《美债周四展望》欧洲忧虑压低指标10年期公债收益率至60年最低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国10年期公债收益率触及至少60年来最低

* 美国30年期公债收益率势将录得七个月来最大单日跌幅

* 美国抵押贷款利率可能跟随公债收益率进一步下跌

* 美国4月成屋待完成销售意外下跌

路透纽约5月30日电---美国指标公债收益率周三跌至至少60年来最低,因投资人纷纷涌向避险资产,以应对不断加剧的欧洲金融危机.

担忧受困的西班牙银行业问题扩散,希腊未明朗的政治局势令人惴惴不安,及投资人忧虑不断攀升的意大利借贷成本,协力使风险厌恶情绪在逾两年来打压金融市场的金融危机的最新阶段抬头.

美国公债收益率大幅快速走低.在不足三个月前,一些分析师预期30年期公债的牛市结束,10年公债收益率峰值在2.40%附近.

不过,欧洲情势恶化,驱散了稍早市场对美国经济成长加速的乐观情绪,且令10年期美国公债收益率之后下跌逾四分三个大点.

"希腊政治形势一触即发,但西班牙的系统重要性银行的问题则要大得多,"Russell Investments首席市场策略师Stephen Wood说,"这一问题将持续,且短期内不会得到解决."

投资者涌进较长期美国公债,令10年期公债收益率US10YT=TWEB一度跌至1.619%,基于路透收集的月度数据来看,这一水平至少是60年低位.

尽管楼市仍然表现挣扎,但公债收益率下跌带来的一丝利好是抵押贷款利率进一步走低.

抵押贷款利率降低料会刺激房屋销售,进而提振仍然脆弱的房地产市场.再融资将令房屋业主得到的现金增多.

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国30年期固定抵押贷款利率平均达到3.91%,为纪录低位.

根据Tradeweb,30年期公债收益率US30YT=TWEB最新报2.72%,为2011年10月迄今最低.

30年期公债收益率自周二收盘时的水准下跌了14个基点,可能录得2011年10月31日迄今最高单日降幅,当时下跌25个基点.

一些分析师表示,如果欧洲的金融局势持续,10年期和30年期公债收益率料分别测试1.50%和2.50%水平.

投资者对安全资产的大量需求也将较长期美国公债期货推升至合约高位,七年期公债收益率US7YT=TWEB降至纪录低点.

美国和德国公债收益率上扬之时,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB则涨至六个月高位,因市场担心该国银行业如何获得资金以保持运作.

"随着资金涌入美国和德国公债,欧洲二线国家的资产首当其冲遭抛售.该地区存在银行业的问题.欧洲信用品质呈(下降)轨迹."Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp表示.

欧盟执委会周三提议通过欧元区永久性救助基金ESM进行直接的银行资本金重整,此举料最终帮助到西班牙.[ID:nSB1577398].

美国和德国公债大涨,因市场担心欧洲金融危机局势恶化,进而导致全球股市大幅下挫.华尔街三大股指下跌均超过1%.

数据方面,美国4月成屋待完成销售指数意外下跌5.5%,路透调查分析师的预估中值则为增长0.1%.

尽管最新楼市数据不及预期,但并未从本质上改变美国经济状况强于欧洲的认知.分析师称,只有周五1230GMT公布的5月美国非农就业数据极为令人失望,才会令上述观点改变.

"美国经济看起来还行,但并非表现上佳."Russell的Wood称.

近期路透调查中,分析师预计5月料增加15万个非农就业岗位,高于4月的11.5万个.失业率可能保持在8.1%.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 母红

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