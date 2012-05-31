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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 08:12 BJT

〔日本数据〕4月工业生产较上月成长0.2%,增幅不及预估

路透东京5月31日电---日本经济产业省周四公布的数据显示,4月工业生产较上月成长0.2%,为连续第二个月增加,因出口持坚且政府补助支撑节能汽车的需求.

但该增幅低于分析师预估中值的增长0.5%.

数据显示,受访制造商预期5月工业生产将下滑3.2%,6月料为增加2.4%.

参看完整表格,请点选(here)(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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