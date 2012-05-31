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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:19 BJT

《中国报摘》--金融时报5月31日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝主持会议讨论通过战略性新兴产业"十二五"规划,规划提出节能环保产业等七大战略性新兴产业重点发展方向和主要任务.

* 其他:

--商务部官员称,预计"十二五"末,中国企业对外投资规模累计将达5,000亿美元,对外承包工程达到2,500亿美元,预示中资企业将提速海外扩张步伐.

--财政部日前明确,银行业金融机构应当根据代付业务协议条款判断同业代付交易的实质,按照融资资金的提供方不同以及代付本金和利息的偿还责任不同,区别情况分别处理.

--证监会相关负责人称,证监会将调整首次公开发行(IPO)审核进程安排,缓解排队时间过长问题,包括安排西部地区企业优先审核.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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