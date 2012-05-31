《中国报摘》--金融时报5月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝主持会议讨论通过战略性新兴产业"十二五"规划,规划提出节能环保产业等七大战略性新兴产业重点发展方向和主要任务.
* 其他:
--商务部官员称,预计"十二五"末,中国企业对外投资规模累计将达5,000亿美元,对外承包工程达到2,500亿美元,预示中资企业将提速海外扩张步伐.
--财政部日前明确,银行业金融机构应当根据代付业务协议条款判断同业代付交易的实质,按照融资资金的提供方不同以及代付本金和利息的偿还责任不同,区别情况分别处理.
--证监会相关负责人称,证监会将调整首次公开发行(IPO)审核进程安排,缓解排队时间过长问题,包括安排西部地区企业优先审核.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。