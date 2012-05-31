版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 08:23 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣称密切关注日圆过度波动--时事社

路透东京5月31日电---日本时事社周四报导称,财务大臣安住淳表示其正在密切关注日圆过度波动.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐