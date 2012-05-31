《中国报摘》--中国证券报5月31日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》,明确七大产业重点发展方向和主要任务.

* 其他:

--中国证监会有关部门负责人表示,将在IPO(首次公开发行)审核中优先审核西部地区企业,均衡安排沪深交易所拟上市企业审核进度.

--记者从权威渠道了解,郑商所菜籽、菜粕和玻璃期货三个期货品种将在近期集体上市.相关人士透露,监管层为农产品上市期货合约打开"绿色通道",相关品种只要成熟即可上市.

--浙江省人大常委会任命原证监会主席助理朱从玖为浙江省人民政府副省长.

--佑威机构统计显示,截至27日,5月上海楼市成交面积已经突破67万平方米,全月成交有望创近一年来新高.

--农业银行(1288.HK)(601288.SS)公告称,该行执行董事、副行长杨琨目前正协助有关部门调查.该行表示,其业务、营运及财务状况不受影响.

--沪深交易所披露的数据显示,两只沪深300ETF(交易所交易基金)上市后共净赎回26.8亿份,净赎回额共计约57.5亿元人民币.

--中国电信股(0728.HK)(CHA.N)董事长兼首席执行官王晓初表示,公司在年底前收购母公司中国电信集团CDMA网络资产的计划不变,目前该项资产估值约为1,000亿元人民币,而此时收购能为上市公司带来最大的效果,收购后对明年盈利有积极贡献.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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