〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第10周增加,因进口上升

路透5月30日电---周三公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存可能连续第10周增加,因进口继续上升.

调查显示,14位分析师平均预计5月25日止当周商业原油库存增加60万桶.其中10位分析师预计库存增加.

"美国能源资料协会(EIA)本周库存数据或开始显示最近石油库存上升和油品库存下降趋势减速,"EOXLive的Tom Pawlicki表示.他预计原油库存增加80万桶.

EIA数据显示,5月18日止的九周内,原油库存增加了3,600万桶.

美国石油协会(API)周三公布5月25日止当周库存数据显示,原油库存意外下降35.3万桶.

分析师预计上周库欣原油库存增加趋势可能减缓,之前在5月18日止当周触及纪录高位4,680万桶.API数据显示,5月25日止当周库欣库存实际下降55.7万桶,交易员在等候EIA的报告予以确认.

分析师预计,在美国阵亡将士纪念日假期前,汽油库存料下降80万桶.10位分析师预计会下降,三位预计增加,一位预计持平.但API数据显示,5月25日止当周汽油库存意外增加210万桶.

"汽油库存可能再度下降,但速度减慢,因过去两周炼厂产能利用率上升最终或导致产量上升,"Pawlicki指出.

炼厂产能利用率平均预估料增加0.4个百分点.13位分析师预计产能利用率上升,API数据显示上升1.8个百分点.

馏分油库存料下降10万桶.据API数据,馏分油库存下降130万桶.(完)