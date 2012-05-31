〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶跌至六个月低位,受欧债危机忧虑拖累

路透东京5月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶合约在周四盘初下挫,一度挫跌逾5%至六个月低位,因欧债危机忧虑重燃令投资者规避风险资产.

0015GMT,TOCOM主力11月期胶<0#2JRU:>JRUc6报每公斤259.6日圆,较上日收盘价下跌12.1日圆或4.5%.该合约一度低见257.9日圆,为去年11月24日以来最低盘中水准.(完)