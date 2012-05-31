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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 08:37 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆跌至三个半月低点,投资人追捧日圆债券

路透东京5月31日电---美元兑日圆周四跌至三个半月低点,因投资人为躲避欧元区风暴而追捧避险的日圆债券,这使得日本五年期政府公债收益率来到2010年10月以来最低水准.

美元/日圆JPY=跌约0.3%至78.86日圆,为2月中以来最低.五年期日债收益率JP5YTN=JBTC跌1.5个基点至0.200%.10年期日债期货2JGBv1升0.31点至143.74.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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