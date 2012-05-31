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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初挫跌1.9%,跌破8,500点

路透东京5月31日电---日股日经指数周四开盘下跌,受累于日圆走强和避险情绪升温.避险情绪源于担忧西班牙和意大利不能筹集资金偿付债务,令欧债危机持续恶化.

日经指数.N225盘初下跌1.9%,至8,468.96点,跌破8,500点的重要心理支撑水平.东证股价指数.TOPX下滑1.6%,至711.92点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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