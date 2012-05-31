《即时观点2》日本4月工业生产上升0.2%,逊于预估的增长0.5%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月31日电---日本经济产业省周四公布的数据显示,4月工业生产较上月成长0.2%,为连续第二个月增加,因出口持坚且政府补助支撑低排放汽车的需求.[ID:nSB1578674]
关键点:
- 分析师预估中值为增长0.5%.
- 受访制造商预期5月工业生产将下滑3.2%,6月料为增加2.4%.
以下是分析师的评论概要:
第一生命经济研究所经济分析师新家义贵:
整体数据略微疲弱,考虑制造商对5月和6月预估也是如此,尽管工业生产看起来没有下滑.我认为这接近持平.
疲态基调的背后因素之一是出口尚未获得动能,特别是对中国的出口.
考虑到整体经济相对稳固,日本央行不太可能很快放松政策,但如果欧洲债务问题导致日圆继续急速升值,我不否认日央行这样做的可能性.
RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子:
产出依然维持温和复苏趋势,但步伐正在放缓,因库存增加和出口复苏步伐平缓.
但至少在夏季前,汽车有望继续引领产出复苏,得益于政府为节能汽车发放补贴.
日圆正在走强,但并不会立即改变日本产出的前景.更关键的因素是中国的最终需求,而输往亚洲的日本出口尚未出现回升迹象.
农林中金总合研究所首席经济分析师南武志:
增长弱于预期,反映出全球范围内IT相关商品需求低迷,尤其是中国.
对5月的预估令人担忧,因这意味着工业生产或将回落至去年夏季时的水平,6月预期增幅同样疲弱.所有这些都因为出口环境糟糕.
除紧张不安的金融市场外,实体经济疲弱可能令日本央行最早在6月进一步放松货币政策的可能性加大,若央行认为这些因素妨碍其实现1%通胀目标的话.
市场反应:
--参看汇市新闻,请点选[FRX-CMN][FXNEWS/CN],日圆兑美元报价请点选JPY=.
--参看日债新闻,请点选[JP-DBT-CMN],日债期约报价请点选2JGBv1.
--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.
相关背景:
--随着去年3月地震的重建工作如火如荼进行,政府对低碳排放车辆的补贴政策支撑汽车需求,日本经济步向温和复苏.
--但中国经济增长放缓、欧债危机及日圆持续强势,也正使仰赖出口的日本经济前景蒙上阴霾.
--万一希腊失序退出欧元区冲击市场,引发日圆急升,日本央行已做好准备将再度放宽政策.否则,日本央行在2月和4月放宽政策后,暂时料按兵不动.(完)
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--编译 李爽/肖群英/王兴亚/张若琪;审校 张涛/于春红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。