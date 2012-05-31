《即时观点2》日本4月工业生产上升0.2%,逊于预估的增长0.5%

路透东京5月31日电---日本经济产业省周四公布的数据显示,4月工业生产较上月成长0.2%,为连续第二个月增加,因出口持坚且政府补助支撑低排放汽车的需求.[ID:nSB1578674]

关键点:

- 分析师预估中值为增长0.5%.

- 受访制造商预期5月工业生产将下滑3.2%,6月料为增加2.4%.

以下是分析师的评论概要:

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵:

整体数据略微疲弱,考虑制造商对5月和6月预估也是如此,尽管工业生产看起来没有下滑.我认为这接近持平.

疲态基调的背后因素之一是出口尚未获得动能,特别是对中国的出口.

考虑到整体经济相对稳固,日本央行不太可能很快放松政策,但如果欧洲债务问题导致日圆继续急速升值,我不否认日央行这样做的可能性.

RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子:

产出依然维持温和复苏趋势,但步伐正在放缓,因库存增加和出口复苏步伐平缓.

但至少在夏季前,汽车有望继续引领产出复苏,得益于政府为节能汽车发放补贴.

日圆正在走强,但并不会立即改变日本产出的前景.更关键的因素是中国的最终需求,而输往亚洲的日本出口尚未出现回升迹象.

农林中金总合研究所首席经济分析师南武志:

增长弱于预期,反映出全球范围内IT相关商品需求低迷,尤其是中国.

对5月的预估令人担忧,因这意味着工业生产或将回落至去年夏季时的水平,6月预期增幅同样疲弱.所有这些都因为出口环境糟糕.

除紧张不安的金融市场外,实体经济疲弱可能令日本央行最早在6月进一步放松货币政策的可能性加大,若央行认为这些因素妨碍其实现1%通胀目标的话.

市场反应:

--参看汇市新闻,请点选[FRX-CMN][FXNEWS/CN],日圆兑美元报价请点选JPY=.

--参看日债新闻,请点选[JP-DBT-CMN],日债期约报价请点选2JGBv1.

--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.

相关背景:

--随着去年3月地震的重建工作如火如荼进行,政府对低碳排放车辆的补贴政策支撑汽车需求,日本经济步向温和复苏.

--但中国经济增长放缓、欧债危机及日圆持续强势,也正使仰赖出口的日本经济前景蒙上阴霾.

--万一希腊失序退出欧元区冲击市场,引发日圆急升,日本央行已做好准备将再度放宽政策.否则,日本央行在2月和4月放宽政策后,暂时料按兵不动.(完)

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