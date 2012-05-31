〔中国期货〕菜籽、菜粕和玻璃期货6-7月间或在郑州商交所上市--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---继白银期货5月稍早在上海期交所上市后,中国近期拟再推出多个期货品种.中国证券报周四报导,菜籽、菜粕和玻璃期货三个期货品种近期将在郑州商品交易所集体上市,上市时间可能在6-7月间.
报导指出,郑商所日前召集会员单位分析师进行玻璃期货培训,同时正加快菜籽和菜粕期货上市进度,已完成菜籽、菜粕期货合约条款设计以及交割质量指标设置,设计了风险控制制度.
报导并引述业内人士透露,郑商所还在推进土豆期货上市准备工作,未来几周将赴若干会员单位征求市场对土豆期货的意见.
而监管层为农产品上市期货合约打开绿色通道,相关品种只要成熟即可上市,这意味着农产品期货将迎来扩军潮.
此外,相关农产品期货的期权仿真模拟交易正在筹备中,郑商所拟报请证监会同意,在适当的时候重启期货期权仿真模拟交易.未来在期权仿真模拟交易较成熟的基础上,郑商所将适时向证监会提出开展农产品期货期权交易的申请.
目前郑商所已有白糖、棉花、强麦、菜油、PTA(精对苯二甲酸)、甲醇等多个期货品种上市.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。