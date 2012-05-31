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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:58 BJT

〔中国证券〕证监会将安排西部企业优先进行IPO审核--新华网

路透北京5月31日电---中国证监会将调整首次公开发行(IPO)审核进程安排,西部地区企业优先审核,并均衡安排沪深交易所拟上市企业审核进度,以缓解排队时间过长问题.

新华网周三稍晚援引证监会负责人称,西部地区包括国家规定的12省市区,湖南湘西、湖北恩施和吉林延边比照西部地区执行.

中国股市近期新股上市密集,5月沪深两市上市新股近20只.

据证监会介绍,2011年度,证监会共支持西部企业通过资本市场融资达780.68亿元人民币.

其中,核准18家西部企业分别在主板、创业板市场首发上市,募集资金为154.97亿元;核准49家西部地区上市公司再融资申请,总募集资金为625.7亿元,其中16家上市公司通过发行公司债券融资215.2亿元.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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