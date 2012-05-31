〔中国证券〕证监会将安排西部企业优先进行IPO审核--新华网

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月31日电---中国证监会将调整首次公开发行(IPO)审核进程安排,西部地区企业优先审核,并均衡安排沪深交易所拟上市企业审核进度,以缓解排队时间过长问题.
新华网周三稍晚援引证监会负责人称,西部地区包括国家规定的12省市区,湖南湘西、湖北恩施和吉林延边比照西部地区执行.
中国股市近期新股上市密集,5月沪深两市上市新股近20只.
据证监会介绍,2011年度,证监会共支持西部企业通过资本市场融资达780.68亿元人民币.
其中,核准18家西部企业分别在主板、创业板市场首发上市,募集资金为154.97亿元;核准49家西部地区上市公司再融资申请,总募集资金为625.7亿元,其中16家上市公司通过发行公司债券融资215.2亿元.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。