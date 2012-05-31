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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:36 BJT

〔表格〕5月26日止当周外国投资者卖超日本股票1,127亿日圆

路透东京5月31日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外国投资者卖超日本股票1,127亿日圆(14亿美元),为连续第六周卖超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

5月20日-5月26日 -112.7 +32.8 -406.5

5月13日-5月19日 -131.0r -64.7 -896.1

5月 6日-5月12日 -259.2r -128.7 +1,104.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

5月13日-5月19日 +48.3 -410.7 +44.4

5月13日-5月19日 -36.1 +243.7 +33.6

5月 6日-5月12日 -32.1 +1,258.5 -21.5

注: "r"表示修正数据.(完)

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--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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