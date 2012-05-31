《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

**上海证券报**

--中国证监会公布《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》,在发行人作为信息披露第一责任人的前提下,明确了各方在IPO财务信批中的职责、工作要求及追责机制.

--财政部公布《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》,对废弃电器电子产品处理企业进行补贴,未来电器电子产品从生产、销售到回收、处理的良性循环机制将逐渐形成.同时,宣布将从7月1日起开征废弃电器电子产品处理基金.

--评级机构--中诚信在年度会议上表示,目前融资平台的投融资环境没有根本改善,且存量贷款到期的风险进一步积聚,维持对地方融资平台负面展望.

--在距离央行发放第三批61家支付牌照过去5个多月后,据知情人士透露,第四批支付牌照将于下月发放,且数量可能近百.

--又一家基金公司拿到"准生证".根据证监会披露信息显示,红塔红土基金管理有限公司于今年5月10日获证监会批准设立,成为国内72家公募基金管理公司.

**人民日报**

--今年1至4月,交通固定资产投资继续下降,但降幅收窄.公路水路累计完成固定资产投资2,858亿元,同比下降5.2%,这个速度较去年同期放慢19.7个百分点.

--商务部发布《中国电子商务报告》,显示中国网络零售市场明年有望全球最大.2011年,中国电子商务交易总额再创新高,达到5.88万亿元,同比增长29.2%.

**第一财经日报**

--首批中国内地银行间外汇市场人民币兑日元直接交易做市商获得央行批复,瑞穗实业银行(中国)和汇丰银行(中国)榜上有名.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]