《外汇专栏》对于西班牙和欧元而言,时间已经所剩不多

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 王兴亚
路透伦敦5月30日电---时间并未站在西班牙这一边,该国日益深化的问题可能只会加剧欧元兑美元EUR=进一步下跌,并测试1.2200美元.
西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周三触及6.6%,接近7%关口.若超过7%,则被视为难以为续的水平.
意大利周三标债时的融资成本骤升.10年期公债收益率IT10YT=TWEB自1月来首次突破6%,主要归咎于西班牙问题.[ID:nST0522553]
意大利标债结果公布后,欧元兑美元一度触及23个月低位1.2423美元,表明欧元仍对债券市场形势敏感.
即使西班牙短期债的融资成本也不便宜.
西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB在5月4日收于3.3%,周三就触及5.17%.同期间,10年期债收益率从5.76%升至6.6%.
随着5月即将结束,西班牙两年期公债收益率,已经接近10年期公债在5月4日的收益率水准.
看起来西班牙当局没了藏身之所.
西班牙计划发行更多债券以救助岌岌可危的银行业和高负债地区[ID:nSB1575594],而上述情况可能对这些努力不利.
西班牙经济部长德金多斯周三表示,Bankia银行(BKIA.MC)资本重整将通过银行业重组基金FROB进行,后者将发行债券.
值得注意的是,FROB有逾40亿欧元资金可用,而Bankia周五申请了190亿欧元援助.
德金多斯还表示,西班牙银行业危机不是从Bankia开始,也不会在Bankia结束.
西班牙金融机构或许不会认为德金多斯的坦率有多少帮助,许多金融机构已看到企业和央行开始提取存款,并且到期后不再续存.
正如周二专栏所猜测[ID:nSB1576156],欧元/美元在6月17日希腊选举前滑向1.2200的可能性仍高.(完)
--译文审校 王冠中
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7