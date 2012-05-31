《外汇专栏》对于西班牙和欧元而言,时间已经所剩不多

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王兴亚

路透伦敦5月30日电---时间并未站在西班牙这一边,该国日益深化的问题可能只会加剧欧元兑美元EUR=进一步下跌,并测试1.2200美元.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周三触及6.6%,接近7%关口.若超过7%,则被视为难以为续的水平.

意大利周三标债时的融资成本骤升.10年期公债收益率IT10YT=TWEB自1月来首次突破6%,主要归咎于西班牙问题.[ID:nST0522553]

意大利标债结果公布后,欧元兑美元一度触及23个月低位1.2423美元,表明欧元仍对债券市场形势敏感.

即使西班牙短期债的融资成本也不便宜.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB在5月4日收于3.3%,周三就触及5.17%.同期间,10年期债收益率从5.76%升至6.6%.

随着5月即将结束,西班牙两年期公债收益率,已经接近10年期公债在5月4日的收益率水准.

看起来西班牙当局没了藏身之所.

西班牙计划发行更多债券以救助岌岌可危的银行业和高负债地区[ID:nSB1575594],而上述情况可能对这些努力不利.

西班牙经济部长德金多斯周三表示,Bankia银行(BKIA.MC)资本重整将通过银行业重组基金FROB进行,后者将发行债券.

值得注意的是,FROB有逾40亿欧元资金可用,而Bankia周五申请了190亿欧元援助.

德金多斯还表示,西班牙银行业危机不是从Bankia开始,也不会在Bankia结束.

西班牙金融机构或许不会认为德金多斯的坦率有多少帮助,许多金融机构已看到企业和央行开始提取存款,并且到期后不再续存.

正如周二专栏所猜测[ID:nSB1576156],欧元/美元在6月17日希腊选举前滑向1.2200的可能性仍高.(完)