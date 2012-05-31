《新兴市场重要经济事件预告》--5月31日-6月7日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第七届花旗印度投资者会议上发表主旨演讲(0730).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.
6月1日(五)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(最后一日).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn发表有关"评估当前经济形势"的主旨演讲(1315).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
6月2日(六)
华盛顿--G30国际经济暨货币事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).
6月3日(日)
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(至6月9日).
6月4日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).
圣地亚哥--智利央行发表5月议息会议纪录(2200).
6月5日(二)
里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"抗击多种可能性:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).
6月6日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).
6月7日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。