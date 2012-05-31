〔路透调查〕加拿大央行料一直按兵不动至2013年初,届时升息25基点

《全球主要国家债券发行预告》--3月3日-3月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年
路透多伦多5月30日电---周三公布的路透调查显示,加拿大央行将维持利率不变直至2013年初,因对欧元区稳定性的担忧抵消了加拿大国内经济前景亮丽的迹象.
路透对全球41位分析师进行了调查,他们的预估中值显示下次升息25个基点的时间提前至2013年第一季.4月11日进行的类似调查预计升息时间在2013年第二季.
BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称,预计加拿大央行将在2013年第一季升息,部分是因为对该国经济增长前景的考虑.
"加拿大经济缓缓摆脱迟滞走势,央行略微担心家庭债务水平,"Guatieri称.
"与此同时,我们预计央行将推迟升息直至2013年第一季,因为该国经济增长非常温和,而且较央行几个月前预估略微疲弱."
自2010年9月以来,加拿大央行一直维持主要政策利率在1%不变.加拿大央行是金融危机后七大工业国(G7)中首先升息的央行.但随着全球金融不确定性再度回归,加拿大央行一直按兵不动.
近期加拿大数据令人鼓舞,其中包括暗示经济温和增长的零售销售报告.该国4月通胀略高于预期,给予加拿大央行采取行动的更多藉口.
另外今年仅两个月加拿大就创造了14万个就业岗位,是30年内最多的,但分析师称,在官方数据背后,真实的数据远不乐观.
所有最新调查的受访者中,无一预期加拿大央行将在6月5日宣布调整利率.
但11位分析师目前预计今年底前加拿大央行将升息,是4月调查时分析师数量的两倍多.调查中值显示,2013年第三季前央行主要政策利率将升至1.5%,明年底前将为1.75%.
最新调查与4月17日对加拿大初级市场交易商调查的结果差不多,后者预计加拿大央行将维持利率不变直至2013年第一季.
投资者目前关注周五加拿大将公布的经济增长数据,以寻找利率前景的更多线索.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11