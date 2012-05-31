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债券 | 2012年 5月 31日 星期四 10:55 BJT

〔路透调查〕加拿大央行料一直按兵不动至2013年初,届时升息25基点

路透多伦多5月30日电---周三公布的路透调查显示,加拿大央行将维持利率不变直至2013年初,因对欧元区稳定性的担忧抵消了加拿大国内经济前景亮丽的迹象.

路透对全球41位分析师进行了调查,他们的预估中值显示下次升息25个基点的时间提前至2013年第一季.4月11日进行的类似调查预计升息时间在2013年第二季.

BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称,预计加拿大央行将在2013年第一季升息,部分是因为对该国经济增长前景的考虑.

"加拿大经济缓缓摆脱迟滞走势,央行略微担心家庭债务水平,"Guatieri称.

"与此同时,我们预计央行将推迟升息直至2013年第一季,因为该国经济增长非常温和,而且较央行几个月前预估略微疲弱."

自2010年9月以来,加拿大央行一直维持主要政策利率在1%不变.加拿大央行是金融危机后七大工业国(G7)中首先升息的央行.但随着全球金融不确定性再度回归,加拿大央行一直按兵不动.

近期加拿大数据令人鼓舞,其中包括暗示经济温和增长的零售销售报告.该国4月通胀略高于预期,给予加拿大央行采取行动的更多藉口.

另外今年仅两个月加拿大就创造了14万个就业岗位,是30年内最多的,但分析师称,在官方数据背后,真实的数据远不乐观.

所有最新调查的受访者中,无一预期加拿大央行将在6月5日宣布调整利率.

但11位分析师目前预计今年底前加拿大央行将升息,是4月调查时分析师数量的两倍多.调查中值显示,2013年第三季前央行主要政策利率将升至1.5%,明年底前将为1.75%.

最新调查与4月17日对加拿大初级市场交易商调查的结果差不多,后者预计加拿大央行将维持利率不变直至2013年第一季.

投资者目前关注周五加拿大将公布的经济增长数据,以寻找利率前景的更多线索.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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