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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:58 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月31日-6月7日

路透5月31日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/31 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/1 英国 标售国库券

6/1 0130 日本 流动性供给标售

6/4 1530 美国 13周和26周期国库券

6/4 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第一日)

6/5 1530 美国 四周期国库券

6/5 0130 日本 10年期公债

6/5 加拿大 64.5亿加元 98天期国库券

6/5 加拿大 24亿加元 182天期国库券

6/5 加拿大 24亿加元 364天期国库券

6/5 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第二日)

6/6 加拿大 10年期公债

6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券

6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券

6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)

6/7 法国 OAT债券

6/7 西班牙 政府公债

6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/7 0130 日本 30年期公债

6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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