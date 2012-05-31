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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:56 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月31日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日    
    5/31      沪   百隆东方   780339   不超过15,000    13.6-15.0   12.50-13.79   中信证券  6/5
    6/1       深   龙洲股份   002682       4,000        *10.60      *22.08       东北证券  6/6
    6/1       深   猛狮科技   002684       1,330        *22.00      *30.56       民生证券  6/6
    6/4       深   中颖电子   300327   不超过3,200        --           --        国信证券  6/7  
    6/5       深   凯利泰     300326   不超过1,300        --           --        国金证券  6/8
    6/7       深   华虹计通   300330   不超过2,000        --           --        东方证券  6/12
    6/8       深   宜安科技   300328   不超过2,800        --           --        安信证券  6/13
    6/8       深   海伦钢琴   300329   不超过1,677        --           --        安信证券  6/13
   

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
 *6/1     深    华灿光电    300323       *5,000          20.00        34.42    中信证券  
 *6/1     深    德威新材    300325       *2,000          17.00        25.37    平安证券
 *6/1     深    海达股份    300320       *1,667          19.80        26.40    华泰联合      
   --     深    福建金森    002679          --           12.00        43.80    红塔证券 
   --     深    奋达科技    002681          --           12.48        24.47    华泰联合  
   --     深    黄海机械    002680          --           21.59        24.53    浙商证券  
   --     深     硕贝德     300322          --           14.30        37.63    红塔证券  5/31
   --     沪    中国汽研    780965          --         7.30-8.20   25.17-28.28 中信建投  6/4
   --     深    旋极信息    300324          --           27.00        36.99    平安证券  6/4
   --     深    宏大爆破    002683          --           14.46        26.78    广发证券  6/4
   --     深    华东重机    002685          --            9.99        27.00    金元证券  6/4

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 乔艳红

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