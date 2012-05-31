《中国已公布新股发行上市日程表》--5月31日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/31 沪 百隆东方 780339 不超过15,000 13.6-15.0 12.50-13.79 中信证券 6/5 6/1 深 龙洲股份 002682 4,000 *10.60 *22.08 东北证券 6/6 6/1 深 猛狮科技 002684 1,330 *22.00 *30.56 民生证券 6/6 6/4 深 中颖电子 300327 不超过3,200 -- -- 国信证券 6/7 6/5 深 凯利泰 300326 不超过1,300 -- -- 国金证券 6/8 6/7 深 华虹计通 300330 不超过2,000 -- -- 东方证券 6/12 6/8 深 宜安科技 300328 不超过2,800 -- -- 安信证券 6/13 6/8 深 海伦钢琴 300329 不超过1,677 -- -- 安信证券 6/13 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *6/1 深 华灿光电 300323 *5,000 20.00 34.42 中信证券 *6/1 深 德威新材 300325 *2,000 17.00 25.37 平安证券 *6/1 深 海达股份 300320 *1,667 19.80 26.40 华泰联合 -- 深 福建金森 002679 -- 12.00 43.80 红塔证券 -- 深 奋达科技 002681 -- 12.48 24.47 华泰联合 -- 深 黄海机械 002680 -- 21.59 24.53 浙商证券 -- 深 硕贝德 300322 -- 14.30 37.63 红塔证券 5/31 -- 沪 中国汽研 780965 -- 7.30-8.20 25.17-28.28 中信建投 6/4 -- 深 旋极信息 300324 -- 27.00 36.99 平安证券 6/4 -- 深 宏大爆破 002683 -- 14.46 26.78 广发证券 6/4 -- 深 华东重机 002685 -- 9.99 27.00 金元证券 6/4 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 乔艳红