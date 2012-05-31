〔中港个股〕工行4月中小企不良贷款出现上升,但总体信贷风险可控--董事长

路透北京5月31日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清周四表示,从4月情况看,工行某些行业中小企业不良贷款有上升趋势,但总体信贷风险可控.

他在周四召开的股东大会上并指出,今年宏观经济虽带来挑战,但工行能保持银行资产质量健康.

工行此前公布首季录得净利613.4亿元人民币,每股收益0.18元;截至一季度末的资本充足率为13.13%,核心资本充足率为10.15%.(完)